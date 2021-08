Simy sta arrivando in questi minuti a Salerno per le visite: finalmente siamo entrati nella fase conclusiva dell’operazione. Poi sarà il momento delle firme, previste per la giornata di domani.

Come raccontato nella notte, si è sbloccata la trattativa che porterà l’attaccante dal Crotone alla Salernitana.

Foto: Instagram personale Simy