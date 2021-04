Simy da record: terzo africano a segnare per cinque partite di fila dopo Weah e Keita

Con la rete del momentaneo 2-1 contro il Napoli, Simy ha eguagliato un particolare record: è riuscito ad andare in rete per 5 partite di fila in Serie A, eguagliando così il record di George Weah (nel 1996)e quello più recente del 2017 di Keità Balde.

3 – #Simy è il terzo giocatore africano ad andare a segno per cinque presenze di fila in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo George Weah nel settembre 1996 e Keita Balde nel maggio 2017. Importanza.#NapoliCrotone — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 3, 2021

