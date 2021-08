Simy alla Salernitana e Lammers al Genoa, una lunga rincorsa e nessuna sorpresa

Simy sarà il nuovo attaccante della Salernitana, ci sono gli accordi totali con il Crotone. E’ stata l’unica pista che vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, escludendo Maiorca e qualsiasi altra soluzione straniera. E’ un’operazione che va soltanto formalizzata e annunciata, l’attaccante aveva deciso di restare in Serie A dicendo no anche a diverse proposte provenienti dalla Turchia. Il suo sogno sarebbe stato quello di andare in Bundesliga, ma non sono arrivate proposte concrete.

Per Sam Lammers al Genoa vi avevamo detto che non ci sarebbero stati intoppi, che la chiusura sarebbe arrivata all’interno di una trattativa nata a sorpresa addirittura lo scorso 25 dicembre. Il Genoa ha sempre mantenuto il vantaggio malgrado i tentativi del Verona e adesso si appresa a mettere nero su bianco.

Simy alla Salernitana e Lammers al Genoa: due nostre esclusive che vanno in porto.

Foto: Instagram personale Simy