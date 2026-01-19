Simonelli: “Supercoppa? Si va verso la partita singola. Milan-Como a Perth era una scelta azzardata”

19/01/2026 | 18:00:21

Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha parlato in conferenza stampa commentando i temi discussi nell’Assemblea di lega: “Partite all’estero? Oggi non ne abbiamo parlato, sulla Supercoppa si tenderà ad andare su partita singola. Milan-Como a Perth? L’idea di andare all’estero era legata alla valorizzazione del calcio italiano, quell’idea su Perth è tramontata. Con il senno di poi, forse era un po’ azzardata. Però quella era l’idea più vantaggiosa e di conseguenza era stata scelta. Se ricapiteranno queste opportunità in futuro si valuteranno, anche in base alle nuove regole FIFA e UEFA. Vedremo di adattarci: non credo sia uno scandalo”.

Foto: sito RAI