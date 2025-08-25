Simonelli: “Sono preoccupato per la candidatura di EURO 2032, i nostri stadi sono in stato comatoso”

25/08/2025 | 10:55:14

Ezio Maria Simonelli, presidente della Serie A, è tornato a parlare su uno dei problemi che da anni interessa il nostro movimento calcistico: la qualità degli stadi. Ai microfoni di Radio Anch’io Sport, Simonelli, classe ’58, accende i fari sulle condizioni precarie degli impianti calcistici italiani, in prossimità della candidatura agli Europei 2032. Il dirigente si è così espresso: “Udine è un esempio di eccellenza, il Bluenergy Stadium ci ha fatto fare una gran bella figura. Peccato però che, al di là di Udine, Bergamo e Torino, il resto dei nostri stadi è in uno stato comatoso – le sue parole –. Ceferin ha criticato fortemente gli stadi italiani e gli do ragione. Siamo arretrati rispetto a tutti gli altri paesi: negli ultimi 18 anni abbiamo inaugurato solo sei stadi, di cui solo tre in Serie A. Nel resto d’Europa 226.Sono molto preoccupato, stiamo insistendo col governo per snellire la procedura. Ma sono veramente preoccupato per gli Europei 2032. Il rischio che ci possa essere revocata la candidatura lo vedo. Rischiamo una figura non bellissima a livello internazionale”.

Foto: sito RAI

