Simonelli: “Partite alle 12? A qualcuno sfugge che il programma lo decidono le tv”

19/05/2026 | 13:00:36

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha parlato al Corriere della Sera rispondendo anche alle critiche delle gare alle 12 la scorsa domenica.

Queste le sue parole: “Forse sfugge che il programma delle partite dipende soprattutto dalle tv. E non si possono contestare le loro esigenze, visto che forniscono proventi per pagare stipendi di allenatori, calciatori e di tutto il sistema. Ai prossimi Mondiali ci saranno gare a pranzo, con temperature più calde rispetto a domenica e Roma. E le 12:30 sono l’unico slot per l’Oriente”.

Foto: sito Rai