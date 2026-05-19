TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Simonelli: “Partite alle 12? A qualcuno sfugge che il programma lo decidono le tv”

19/05/2026 | 13:00:36

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha parlato al Corriere della Sera rispondendo anche alle critiche delle gare alle 12 la scorsa domenica.

Queste le sue parole: “Forse sfugge che il programma delle partite dipende soprattutto dalle tv. E non si possono contestare le loro esigenze, visto che forniscono proventi per pagare stipendi di allenatori, calciatori e di tutto il sistema. Ai prossimi Mondiali ci saranno gare a pranzo, con temperature più calde rispetto a domenica e Roma. E le 12:30 sono l’unico slot per l’Oriente”.
Foto: sito Rai