Simonelli: “Nuove linee arbitrali? All’inizio ci sono criticità, vanno affinate ma nelle prime cinque giornate non ci sono stati 0-0”

21/09/2026 | 14:10:52

Il presidente della Lega Calcio Ezio Simonelli ha parlato a margine dell’incontro con Orsato delle nuove linee arbitrali: “Come tutte le cose nuove, hanno criticità. E lo abbiamo visto. Di fatto, avere cinque giornate senza 0-0 e aver aumentato di tantissimi minuti il gioco effettivo penso sia un aspetto positivo. Ora dobbiamo recuperare su alcuni punti dove si può fare meglio. Come dico sempre, sbagliano attaccanti e portieri, possono farlo anche gli arbitri. La linea a me piace, ma va affinata”.

Foto: sito RAI