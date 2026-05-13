Simonelli: “Non condividiamo la decisione del Prefetto. Senza una risposta entro stasera presenteremo ricorso al TAR”

13/05/2026 | 17:41:35

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli ha parlato così dopo l’Assemblea di Lega sul caso derby: “Prendiamo atto della decisione del Prefetto ma non la condividiamo. Abbiamo fatto una proposta al Ministero degli Interni, per trovare una soluzione che è quella di dare la nostra disponibilità ad anticipare alle 12 l’inizio di tutte e 5 le partite. Ci auguriamo di ricevere una risposta a questa nostra proposta entro sera. Se non dovessimo avere una risposta entro sera dovremmo comunque presentare ricorso al TAR”.

Foto: sito RAI