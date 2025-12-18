Simonelli: “Milan-Como si gioca a Perth l’8 febbraio. Collina mi ha dato garanzie sugli arbitri asiatici”

18/12/2025 | 19:20:38

Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha parlato a Sportmediaset prima della semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan: “Siamo contenti di questo progetto e voglia di esportare il calcio italiano all’estero, abbiamo incontrato tanti tifosi locali con cappellini di Napoli e Milan che ci dicevano Forza Napoli e Forza Milan, siamo soddisfatti del percorso di internazionalizzazione del nostro calcio che va avanti da qualche anno. Milan-Como si giocherà a Perth l’8 febbraio. Si gioca a Perth come da programma. Collina mi ha dato grandi garanzie sugli arbitri asiatici. Questo ci ha rassicurati ed è una condizione che accetteremo. Quello che era la scoglio l’abbiamo superato”.

Foto: sito RAI