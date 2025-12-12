Simonelli: “Milan-Como? Già il 18 dicembre avremo chiaro se ci sarà un orientamento favorevole”

12/12/2025 | 17:00:50

Il presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha parlato in conferenza stampa al termine dell’assemblea dei club di oggi. Queste le sue parole:

“Milan-Como? Ho letto cose non corrette in questi giorni. Non è un’ipotesi tramontata, ma in itinere: abbiamo avuto tanti pareri favorevoli, tra cui dall’Asia. L’AFC è l’unica che non ha dato un ok pulito, ma con due condizioni talmente impraticabili da non potersi considerare valide. Per questo abbiamo chiesto alla FIFA di dare una risposta finale: non reputiamo accettabili quelle condizioni, ma non perché non le vogliamo accettare. È impossibile andare a giocare una partita di campionato italiano senza definirla come tale. Vedrò Infantino a Doha a giorni, poi se la FIFA dirà che la partita non s’ha da fare ne prenderemo atto. Se c’è una deadline? Sicuramente sì, può essere questo incontro a Doha del 17. Poi se dovesse emergere la necessità di un approfondimento vedremo, ma intanto già il 18 avremo chiaro se ci sarà un orientamento favorevole”.

Foto: sito RAI