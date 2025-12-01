Simonelli: “Milan-Como a Perth? Un piccolo sacrificio per una grande questione di immagine”

01/12/2025 | 21:39:41

Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato ai microfoni di Sky a margine del Gran Galà del Calcio.

Queste le sue parole: “Como e Milan andranno a Perth? Lo speriamo! E’ un progetto innovativo, che alcuni hanno capito e altri no, si tratta di fare un piccolo sacrificio immediato per un grande beneficio nel medio lungo periodo. Stiamo lavorando alle ultime autorizzazioni, manca l’ok della FIFA. Non dobbiamo solo guardare al risultato nel breve periodo, non dimentichiamoci che dall’altra parte del mondo esiste un paese ad alta immigrazione italiana che continua a conservare una passione per il nostro calcio”.

Foto: Wikipedia