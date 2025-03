Simonelli: “Mi piacerebbe una giornata della Serie A negli USA. VAR a chiamata? Non dipende da noi”

Il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli è intervenuto a “La Politica nel pallone” su Radio Rai Gr Parlamento, è tornato a parlare anche della possibilità di giocare una giornata di Serie A negli USA: “Non è nella nostra agenda immediata, ma a me personalmente piacerebbe. Vediamo se ci saranno i presupposti” ha dichiarato.

Sulla questione VAR a chiamata, invece, Simonelli ha spiegato la sua posizione in relazione a quella dell’Ifab. “Sono per la trasparenza, quindi qualsiasi cosa possa favorirla è ben vista. Ma non dipende da noi. Dalle interlocuzioni fatte con alcuni membri dell’Ifab a Francoforte nel corso dell’ultima assemblea delle leghe, non mi sono sembrati aperti a queste innovazioni, ma si può sempre cercare di fargli cambiare idea“.

Foto: sito RAI