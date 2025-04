Simonelli: “Lo stadio di Udine è un esempio. Ci auguriamo che altre società lo seguano”

Intervenuto alla presentazione del progetto dell’Udinese “Energia in Campo, Ezio Simonelli, presidente di Lega Serie A, è tornato a parlare del tema stadi, prendendo come esempio il Bluenergy: “È un esempio, anzitutto a livello estetico ma non solo. È uno dei pochi campi nuovi degli ultimi anni, ci auguriamo come Serie A che tante società seguano questo esempio. Oggi stiamo anche cercando di avere degli aiuti governativi a tal fine, ma l’Udinese ha ulteriori meriti. Lo riconosce anche l’UEFA, Udine sarà la prima città italiana a ospitare una finale di Supercoppa europea il prossimo 13 agosto, le farà onore. Michele Uva aveva scelto l’Italia come esempio per la politica energetica, la Serie A lo sta facendo con grande impegno e lo farà con la finale di Coppa Italia a consumo energetico zero. Sono molto curioso di sapere cosa ci racconterete del Bluenergy Stadium, sono sicuro che ci siano tante iniziative interessanti”.

Foto: sito RAI