Simonelli: “La Serie A è pronta ad aiutare la Nazionale, la disponibilità è totale”

20/11/2025 | 18:44:26

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli è intervenuto sul palco dello Sport Industry Talk organizzato da RCS, parlando anche sulla Nazionale, e sulla possibilità di rinviare una giornata a marzo: “La Serie A cercherà di fare il possibile per essere vicina alla FIGC e alla Nazionale, perché è un orgoglio per tutti se l’Italia andrà ai Mondiali”, ha dichiarato Simonelli. “Il presidente Gravina ha già chiesto la disponibilità per uno stage e credo che le società aderiranno con grande piacere”.

Per la giornata prima del playoff, abbiamo a che fare con contratti firmati con i broadcaster, sia per la Coppa Italia sia per il campionato, quindi non dipende solo dalla volontà della Serie A”. Possibile però intervenire sull’organizzazione delle gare per agevolare il lavoro del CT: “Quello che possiamo fare è rendere disponibili i calciatori il prima possibile, lavorando sugli orari delle partite. Ma dipende da tanti fattori: se la Fiorentina va avanti in Conference League e gioca di giovedì, diventa difficile anticipare al sabato. La disponibilità però c’è al 100%”.

Foto: Wikipedia