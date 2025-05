Simonelli: “La Serie A è il campionato più avvincente al mondo, stagione senza precedenti”

13/05/2025 | 13:54:31

Attraverso i canali ufficiali della Lega Serie A, è arrivato il commento del presidente Ezio Simonelli, riguardo alla messa in onda della penultima giornata quasi interamente in contemporanea, eccezion fatta per il match tra Genoa e Atalanta. “Il campionato italiano è il più avvincente e incerto del mondo e quest’anno ci attende un finale di stagione senza precedenti, con quasi tutte le squadre ancora in lotta per i diversi obiettivi. Chiederemo al nostro centro di Lissone il massimo dello sforzo per assicurare la miglior qualità di produzione, garantendo la contemporaneità del 90% degli incontri per offrire a tutti i tifosi un’esperienza unica ed emozionante”.

Foto: sito RAI