Simonelli: “La lotta alla pirateria è una delle sfide più urgenti”

“La lotta alla pirateria audiovisiva è una delle sfide più urgenti e cruciali che il nostro settore sta affrontando”. Parola del presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli in occasione dell’incontro con i vertici della Serie B e la Fapav per fare il punto sugli effetti della nuova legge antipirateria e per definire nuove azioni per contrastare il fenomeno illecito legato ai contenuti sportivi.

“La diffusione illegale dei contenuti delle partite, oltre ad essere un reato – indica Simonelli – costituisce una minaccia diretta alla stabilità finanziaria delle Società sportive e al futuro del calcio stesso, sottraendo risorse che potrebbero essere reinvestite nelle squadre, nelle strutture e nel miglioramento dei vivai. Siamo consapevoli dell’importanza di un’azione globale perché abbiamo visto che la pirateria è un fenomeno che non conosce confini, e solo una risposta coordinata tra tutte le Leghe calcistiche internazionali, le autorità e le parti interessate come Fapav può portare a risultati concreti e duraturi”, si legge sull’Ansa.

