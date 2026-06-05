Simonelli: “Il nostro campionato è tra i più competitivi in Europa. Il problema della Nazionale esiste”

05/06/2026 | 12:54:14

Il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli, ha parlato al Festival della Serie A a Parma. Queste le sue parole:

“Il calcio è malato se lo guardiamo dal punto di vista della Nazionale, ma non della Serie A. Il pubblico ci dà grande attenzione, il nostro campionato è tra i più competitivi in Europa e cambia sempre il vincitore da 6 anni. E’ un campionato avvincente e anche le presenze allo stadio da tre anni è di 30 mila di media a partita, nonostante due tifoserie come Lazio e Torino che ultimamente non ci vanno. Il problema della Nazionale esiste, vorrei tornassimo a un livello alto di ambizione. Serve un programma di lungo periodo che parta dalle scuole, i futuri campioni sono quelli che oggi hanno 12 anni”.

Foto: sito RAI