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Simonelli: “Il caos di ieri a Torino? Non si capisce a che titolo un manipolo di individui possa incidere sulla volontà di un intero stadio”

25/05/2026 | 11:30:41

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Il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. Queste le sue parole sul caos nel pre-derby di Torino:
“Sono d’accordo con l’allenatore del Torino D’Aversa: è un problema culturale. Non ho mai capito la sudditanza psicologica che i club e i calciatori hanno nei confronti delle curve. Trovo fuori luogo e inopportuno il gesto di riverenza che spesso le squadre fanno andando a salutare sotto la curva i tifosi. Lo trovo assolutamente sconveniente, a me non piace. Credo sia surreale che una parte minoritaria di tifosi si arroghi il diritto di decidere se far continuare o meno la partita, come hanno provato a fare ieri. Non si capisce a che titolo un manipolo ristretto di individui possa incidere sulla volontà di un intero stadio. Questo finale di campionato ieri a Torino, tutti lo avremmo voluto evitare. Dispiace che la giornata sia stata rovinata da un branco di teppisti e delinquenti. Vorrei esprimere la mia solidarietà cristiana al ferito, che fortunatamente non è in pericolo in vita, ma anche solidarietà piena alle forze dell’ordine, ai loro quattro feriti e volevo ringraziarli per aver garantito il deflusso e l’ordine pubblico”.
Foto: sito RAI