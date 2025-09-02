Simonelli: “Euro 2032 in Italia senza giocare a Milano sarebbe una sconfitta per il Paese”

02/09/2025 | 16:26:11

Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha parlato in conferenza stampa del tema Euro 2032: “Da milanese adottivo, vivo a Milano dal 1982 quindi 43 anni, sarei dispiaciuto che Milano perdesse gli Europei 2032 perché non viene fatto un nuovo stadio. Ad oggi, se non succede qualcosa, vi dico già che Milano gli Europei, a mio modo di vedere, non li potrà ospitare nello stadio di San Siro. Quindi sono preoccupato, sì. Se ne ho parlato con le proprietà e le dirigenze? Siamo allineati. Questo mio grido d’allarme è anche il grido d’allarme delle società. Noi siamo però confidenti come Lega che entro il 30 settembre si prenda questa decisione e poi si vada dritti verso il nuovo stadio perché è interesse della città, è interesse delle squadre dare una casa accogliente ai propri tifosi ed è interesse dell’Italia poter fare un Europeo a Milano e con stadi accoglienti. Fare un Europeo in Italia senza farlo a Milano sarebbe una sconfitta per tutto il Paese. Siamo tutti allineati, speriamo che questo allineamento di pensiero si concretizzi in un allineamento di azione”.

Foto: sito RAI