Simonelli e Abodi ricordano Commisso: “Ci ha lasciato un uomo vero, semplice, schietto, sincero e carismatico”

17/01/2026 | 11:42:06

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi e il presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli hanno ricordato Rocco Commisso nel giorno della sua scomparsa.

Queste le parole del Ministro Abodi in un post su X:

“Ci ha lasciato Rocco Commisso, un uomo vero, semplice, schietto, sincero e carismatico, appassionato di calcio e innamorato della “sua” alla quale ha dato tanto, in tutti i sensi. In questa giornata triste ricordo i nostri incontri, le nostre chiacchierate insieme a Joe Barone, i suoi sogni a partire dal nuovo stadio. Ricordo e ricorderò di lui la passione e la generosità, la tenacia e la determinazione, l’amore per l’Italia, per la sua terra natia e per Firenze. Un abbraccio pieno di commozione alla famiglia e alla comunità viola. Ciao Rocco!”.

Queste invece le parole del presidente Simonelli:

“A nome della Lega Serie A esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso.

Un uomo di straordinaria energia e passione, che ha saputo legare la propria storia imprenditoriale e umana al mondo del calcio con grande generosità. Da Presidente della Fiorentina, ha portato avanti un progetto ambizioso e coraggioso, ideato e costruito un centro sportivo all’avanguardia, sempre mosso da un amore autentico per i colori viola e da un forte senso di responsabilità verso la città di Firenze e i suoi tifosi.

Alla moglie Catherine, ai figli e a tutta la famiglia Commisso rivolgo le più sentite condoglianze, unendomi al dolore di chi, in Italia e negli Stati Uniti, ha avuto il privilegio di conoscerlo e di apprezzarne la visione, i valori e l’impegno costante per lo sviluppo del nostro calcio”.

Foto: Wikipedia