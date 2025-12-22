Simonelli annuncia: “Forse il prossimo anno la Supercoppa tornerà alla sfida unica”

22/12/2025 | 19:55:38

Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato a margine della finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna: “Non avendo il vincolo di questo formato, forse l’anno prossimo torneremo allo spirito originale della Supercoppa Italiana con la sfida unica. Milan-Como? Pur di portare per la prima volta il campionato all’estero avevamo digerito il boccone amaro degli arbitri asiatici. Dopo aver fatto questo sacrificio, ci sono state fatte durante la notte ulteriore richieste che il Consiglio ha valutato inaccettabili”.

Foto: sito RAI