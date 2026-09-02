Simonelli: “Amplieremo i cooling break per questo caldo anomalo. Nessun attrito con la FIGC”

02/09/2026 | 19:37:15

Ezio Maria Simonelli, in vista del Gran Galà del Calcio, questa sera a Milano, si è fermato con diversi giornalisti presenti e ha dato il suo parere sulle prime due giornate di Serie A: “Per ora il campionato è avvincente e promette molto bene. Le prime si stanno confermando, qualcuno sta andando oltre le aspettative, credo che sarà un campionato avvincente fino in fondo, con tre squadre che possono giocarsi la vetta. Mi sta piacendo molto questo metodo: il gioco è più veloce e c’è più spettacolo. La gente si diverte di più. Gli errori fanno parte del gioco, li fanno tutti. Vi volevo dare anche una novità: con questo caldo anomalo abbiamo deciso di ampliare i cooling break. Li faremo un po’ più lunghi, siamo d’accordo con l’AIA con cui c’è la volontà di tutelare i giocatori. Non ci sono attriti con la FIGC, lavoriamo con unione e sintonia di intenti”.

Foto: Sito RAI