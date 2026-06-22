Simonelli: “A Malagò piena fiducia e sostegno della Lega Serie A”

22/06/2026 | 20:36:31

“L’elezione di Giovanni Malagò alla presidenza della Figc rappresenta un risultato che accogliamo con grande soddisfazione. I club di A avevano sottoscritto con convinzione la sua candidatura, riconoscendone le qualità umane, istituzionali e manageriali. A lui va la nostra piena fiducia, insieme al sostegno leale e responsabile della Lega Calcio Serie A”.

Lo afferma il presidente della Lega A, Ezio Simonelli, commentando l’elezione del nuovo presidente della Figc. “Al presidente Malagò rivolgo le più sincere congratulazioni e un augurio di buon lavoro per il prestigioso incarico che lo attende, sono certo che saprà dare un contributo determinante per rilanciare l’intero movimento calcistico italiano”, conclude Simonelli.

Lo riporta l’Ansa in una nota.

Foto: sito Rai