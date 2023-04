Simone Inzaghi: “Una delle migliori prestazioni dei miei 20 mesi con l’Inter”

Simone Inzaghi ha commentato a Sky l’importante vittoria sulla Lazio. “Una delle migliori prestazioni dei miei 20 mesi con l’Inter. Nel primo tempo grandissima prestazione, la squadra oggi è stata bellissima. Ho avuto grandissimi segnali da chi ha iniziato e da chi è subentrato, uno spirito di gruppo pazzesco. A fine primo tempo ho fatto i complimenti alla squadra, eravamo sotto immeritatamente, ho detto di insistere, di restare concentrati e di non perdere le distanze. Abbiamo vinto un partita fondamentale, siamo ancora in ritardo, ma dobbiamo continuare così. Gosens? Ha avuto una lussazione alla spalla, speriamo di non perderlo, da gennaio ci sta dando tantissimo e si sta alternando con Dimarco. Sto cercando di alternare tutti, i quinti, gli attaccanti e i centrocampisti stessi. Stiamo vivendo una stagione emozionante, sappiamo che in campionato abbiamo perso qualche punto che non meritavamo, ma siamo soddisfatto di quanto abbiamo fatto nelle coppe. Il 18 gennaio questa squadra ha vinto l’unico trofeo disponibile in Italia”.

Foto: sito ufficiale Inter