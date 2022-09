Simone Inzaghi: “Un derby si carica da solo, siamo due squadre forti”. E su Lukaku…

Il tecnico dell’Inter, Inzaghi, ha parlato anche della partita di domani e su come i nerazzurri arrivano a questo appuntamento: “I duelli saranno molto importanti, sappiamo tutti quanti cosa rappresenta un derby, la squadra ci arriva bene e ha recuperato bene mentalmente e fisicamente. Il derby di ritorno dell’anno scorso? L’ultimo lo abbiamo vinto 3-0 e ci ha permesso di vincere un trofeo. Un derby si carica da solo, ho ragazzi con grande personalità e grande voglia di vincere. Siamo due squadre forti ma come in tutte le partite ci sarà grande equilibrio. Verranno decise dagli episodi”.

Il mister ha speso alcune parole anche su Romelu Lukaku, grande assente di questa sfida: “Ha avuto questo infortunio, la nostra speranza è quella di recuperarlo prima della sosta. Ci vorrà un po’ di tempo, però il nostro staff medico si sta attivando per mettercelo a disposizione il più presto possibile. È una perdita importante, ma abbiamo visto in queste partite che sono successi diversi infortuni: ogni squadra deve essere pronta”.

Foto: Instagram Lukaku