Simone Inzaghi: “Thuram? Vedremo oggi, ma è più no che sì”

Le parole in conferenza stampa del tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, in vista dell’importantissima sfida di domani contro la Juventus.

“Sappiamo tutti cosa rappresenta questa partita per la nostra tifoseria e la nostra società, è una partita importante in un momento delicato del campionato. Sappiamo che dovremo fare, è una squadra rinforzata dal mercato invernale con un ottimo allenatore che stimo molto: dovremo fare un’ottima partita”.

Sugli infortunati: “Qualche dubbio ce l’ho, dovrò valutare. Rientra Dimarco, che ha smaltito l’influenza, rientra Dumfries dalla squalifica: oggi dovremo valutare Thuram, che sente ancora dolore. Vedremo se oggi si allenerà con noi e le sensazioni che avrà. Sappiamo tutti quanto sia importante per noi. In questo momento è più no che sì, il ragazzo è generoso e ha dato disponibilità dopo il colpo accusato a Firenze. Vedremo se riuscirà a essere con noi, comunque gli altri attaccanti stanno bene: Arnautovic ieri si è allenato con la squadra, Correa ha fatto una settimana completa dopo tanto tempo, Taremi ha smaltito un problema che si portava dietro da un po’ di tempo”.

Foto: Instagram Inter