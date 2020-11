Simone Inzaghi: “Tante assenze ma siamo pronti a far bene”

La Lazio domani affronterà lo Zenit San Pietroburgo in Champions League. Come con il Bruges, tante assenze per Simone Inzaghi che dovrà fare a meno anche di Strakosha, Leiva e Immobile.

Queste le parole del tecnico: “Come a Bruges abbiamo degli indisponibili, purtroppo Strakosha, Leiva e Immobile oggi non sono potuti partire, ci dispiace ma è una situazione che purtroppo dobbiamo affrontare con serenità. Non ce lo aspettavamo visto che a Torino sono stati schierati ma la squadra è pronta e farà un’ottima partita anche senza di loro. Giochiamo contro lo Zenit che è forte: è a zero punti e vorrà fare bene. Hanno un ottimo allenatore, giocano molto bene e hanno giocatori importanti. Lovren lo conosciamo tutti dietro, anche Dzyuba in attacco”.