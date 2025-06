Simone Inzaghi subito operativo con l’Al Hilal per il Mondiale per Club

03/06/2025 | 17:50:24

Simone Inzaghi lascia l’Inter e si metterà subito a disposizione dell’Al Hilal. Nei prossimi giorni raggiungerà gli Stati Uniti per la preparazione in vista del Mondiale per Club con la sua nuova squadra. E aspettiamoci un mercato pirotecnico dopo quanto seminato dagli arabi negli ultimi giorni. Inzaghi ha firmato un contratto biennale con eventuale opzione da circa 25 milioni di euro a stagione, una proposta irrinunciabile per una nuova avventura dopo quattro stagioni di Inter.

Foto: sito Inter