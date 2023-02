Simone Inzaghi su Skriniar: “Ragazzo splendido, domani probabilmente titolare”

Alla vigilia del derby, Simone Inzaghi si è soffermato in conferenza anche sulla posizione di Skriniar. “I punti sono importantissimi per ogni obiettivo in questa fase. Per quel che riguarda Skriniar non giudico le scelte ma l’uomo e il giocatore che sono unici. Un ragazzo splendido che lavora sempre benissimo. Manca l’allenamento di oggi e domani mattina ma molto probabilmente sarà della partita”.

Foto: sito ufficiale Inter