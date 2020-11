Simone Inzaghi su Luis Alberto: “Sarà multato. E domani deciderò se farlo giocare”

Simone Inzaghi, nella sua conferenza in vista della gara di domani contro il Crotone, ha parlato di Luis Alberto dopo il polverone alzato per la battuta sul nuovo aereo del club: “Ovviamente sarà multato dalla società, deciderò domani se farlo giocare. Per lui è stata una settimana difficile sotto l’aspetto personale. Ma a livello professionale ha lavorato bene e sono molto felice per lui.”

Foto: twitter uff Lazio