Simone Inzaghi: “Sono felice, ho sempre voluto lavorare all’estero. Sarà emozionante sfidare subito il Real Madrid”

05/06/2025 | 15:54:44

Dopo le parole al sito ufficiale, arriva la prima lunga intervista di Simone Inzaghi da allenatore dell’Al Hilal.

Queste le sue parole ai canali ufficiali del club: “Innanzitutto sono molto contento di provare questa nuova esperienza. Il mio desiderio è sempre stato quello di poter andare ad allenare all’estero, oltre che in Italia, e per me l’Al Hilal rappresenta una grande opportunità per la mia carriera. L’Al Hilal è un club che conosco perché seguo il calcio arabo; siamo andati a giocare qui in Arabia Saudita molte volte, sia con la Lazio che con l’Inter, quindi è un campionato che ho seguito. Ho sempre seguito l’Al Hilal con grande simpatia perché hanno Sergej Milinkovic-Savic, un giocatore che ho allenato anche nella Lazio, e sono felice di averlo ritrovato qui al club”.

Come vede Simone Inzaghi lo sviluppo del calcio saudita? “Il calcio in Arabia Saudita si sta evolvendo sempre di più, ci sono molte squadre come l’Al Hilal, l’Al Nassr e l’Al Ittihad ed altre che si stanno evolvendo. È in continuo miglioramento grazie ai giocatori e agli allenatori stranieri che acquisiscono, che aggiungono ulteriore qualità alle squadre, insieme ai giocatori locali che crescono sempre di più”.

Quali sono le sue prime impressioni sull’Al-Hilal? “Ho seguito la storia dell’Al Hilal Club, Ho il desiderio di conoscere nuove culture e questa esperienza in Arabia Saudita è un grande privilegio. Ma per quanto riguarda le prime impressioni sulla storia dell’Al Hilal, ho visto milioni e milioni di tifosi riempire sempre gli spalti degli stadi. Ho anche visto la partita di Champions League a Jeddah, lo stadio era pieno di tifosi dell’Al Hilal”.

Quali sono i suoi obiettivi con l’Al-Hilal? “Il mio obiettivo è cercare di vincere il più possibile, di vincere trofei, perché è la cosa più importante, e poi spero di applicare il mio stile di gioco e far giocare la squadra al meglio. Le mie prospettive sono di rimanere a lungo per vincere titoli, di conquistare la seconda stella quando vincerò il campionato per la ventesima volta, un po’ come accaduti all’Inter, un obiettivo importante”.

Che stile di gioco possono aspettarsi i tifosi dell’Al Hilal dalla sua squadra?

“Applicherò sicuramente la mia tattica, saremo una squadra con tutte le potenzialità necessarie: velocità, aggressività e determinazione per vincere il maggior numero di partite possibile”.

Emozionato di ritrovare Milinkovic-Savic dopo i tempi alla Lazio?

“Sì, l’ho incontrato, per me sarà un’aggiunta importante, ma oltre a essere un giocatore forte è un’ottima persona. Sarò felice di allenarlo di nuovo”.

Hai un messaggio finale per i tifosi dell’Inter? “L’ho detto quando me ne sono andato, ho ottimi ricordi con loro, mi hanno trattato nel modo migliore durante i quattro anni in cui ho lavorato all’Inter, c’è un ottimo rapporto con loro. Ora le nostre strade si sono separate, ma ci sarà sempre un grande rispetto e amore reciproco”.

Cosa pensi della prossimo Mondiale per Club e della prima partita contro il Real Madrid? “Penso che il Mondiale per Club sia una competizione prestigiosa. Chiaramente dovrò conoscere la squadra al meglio, ma c’è grande passione da parte di tutti per partecipare a questa importante competizione. Sarà sicuramente una grande sfida quando incontreremo la squadra spagnola. Ho incontrato il Real Madrid in Champions League con l’Inter, ho anche incontrato Xabi Alonso quando allenava il Bayer Leverkusen, quindi affronteremo un grande club e cercheremo di fare del nostro meglio”.

Foto: Instagram Al Hilal