Simone Inzaghi: “Situazione particolare. Norme differenti”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara con lo Zenit San Pietroburgo, Simone Inzaghi si è concentrato sulle assenze e sulle differenti norme tra Italia e competizioni Uefa sui tamponi.

Queste le sue parole: “È una situazione particolare. Come me, tanti altri colleghi non la stanno vivendo bene. Mi dispiace, avrei voluto essere qui con tutti i miei uomini, così come mercoledì scorso. Siamo in emergenza, ma lo siamo da dopo il lockdown. Radu, Lulic, Immobile e Strakosha hanno fatto di tutto per arrivare in Champions e ora non ci possono dare una mano E’ strano che in campionato era tutto ok e in Europa siano stati fermati. Evidentemente ci sono norme differenti non saprei”.

Foto Twitter Lazio