Simone Inzaghi: “Siamo in un’ottima striscia. Liverpool? Era da evitare, ma ce la giocheremo”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di SkySport dopo il largo successo sulla Salernitana:

“Queste partite, sulla carta, sembrano semplici. Non è così, i ragazzi sono stati bravissimi, ho fatto dei cambi ma sono tutti coinvolti. Dobbiamo continuare così, siamo in un’ottima striscia, ora abbiamo il Torino. Sarà la nona partita in 25 giorni, manca l’ultimo sforzo”.

State giocando molto bene. È presuntuoso pensare che l’Inter se la possa giocare con il Liverpool?

“Il Liverpool, insieme al City e al Bayern, era una di quelle squadre che era meglio evitare. Il sorteggio ha detto questo, vedremo come si arriva a febbraio, la condizione, infortuni e via dicendo. Noi volevamo arrivare agli ottavi, ora ce la giocheremo nel migliore dei modi, sapendo che due anni fa l’ha vinta, nel girone ha fatto sei vittorie su sei. Ci saranno tante insidie, ma mancano due mesi. L’unica concentrazione va al campionato”. Foto: Instagram Inzaghi personale