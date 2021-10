Simone Inzaghi: “Siamo arrabbiati per sabato, vogliamo vincere. Formazione? Cambierò qualcosa”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky per parlare della sfida di Champions League contro lo Sheriff Tiraspol. Di seguito le sue parole.

Sulla partita

“Domani sarà una gara importantissima, siamo alla terza del girone e non abbiamo ancora vinto. Affrontiamo una squadra a punteggio pieno e noi dovremo essere bravi nel fare una grande partita e vincerla per rientrare in carreggiata. Sarà una gara di corsa, aggressività e determinazione. Loro hanno vinto due gare contro squadre forti, bisognerà essere bravi: è una squadra corta, aggressiva, e noi dovremo essere bravi nel non allungarci e nel tenere bene il campo. Siamo il miglior attacco della Serie A, creiamo tanto, ma domani servirà concentrazione per ottenere una vittoria che per noi è fondamentale”.

Sul momento dell’Inter

“Abbiamo alti e bassi? Senz’altro. Per quanto accaduto sabato siamo tutti molto arrabbiati, l’ho rivista e secondo me abbiamo fatto i primi 60 minuti ottimi contro una squadra forte, con bellissime azioni. C’è grande rammarico, i ragazzi sono arrabbiatissimi come me e va bene così, perché capisco che ho a che fare con dei vincenti”.

Sulla formazione

“In questo momento non mi è ancora possibile, siamo a 36 ore dalla gara con la Lazio. C’è l’allenamento di oggi, poi la rifinitura. Qualche cambiamento ci sarà rispetto alla gara di sabato”.

Foto: Sito Inter