Simone Inzaghi si prepara a scartare due regali: Muriqi e Fares

Aveva chiesto un accelerata sul mercato, Simone Inzaghi sarà accontentato presto. Non ci sono dubbi su quelli che sono i profili individuati dalla Lazio. Vedat Muriqi, attaccante del Fenerbahce, diventerà un calciatore biancoceleste in cambio di una cifra vicina ai 20 milioni, bonus inclusi. Nella scorsa stagione, 36 partite e 17 gol per il Kosovaro. In chiusura anche l’operazione Fares: per il difensore della Spal la Lazio sborserà una cifra complessiva di circa dieci milioni (otto di base più due di bonus). Fares era la prima scelta di Inzaghi per la fascia sinistra.

Foto: Twitter Lazio