Simone Inzaghi: “Servirà un’Inter speciale e più brava nei dettagli”

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa della stracittadina milanese di domani sera. “Sappiamo cosa rappresenta il derby per i nostri tifosi. Servirà un’Inter speciale. Dopo una gara come quella col City, in cui abbiamo speso così tanto. Però in partite come il derby trovi energie che non sai nemmeno di avere. La stagione è appena cominciata. Ai derby passati non bisogna pensare. Bellissimi ricordi, ma i ricordi non portano punti e gol. Massima attenzione perché affronteremo una squadra con ottimi giocatori. Che Milan ci aspettiamo? Non deve capitare di avere la pancia piena. Troveremo un Milan che ha fatto un’ottima gara col Venezia e poi ha perso col Liverpool. Più che sul Milan mi sto concentrando sullo staff su come giocheremo noi, con aggressione, determinazione. I derby sono questi, vanno al di là di ogni pronostico. Dovremo essere più bravi di loro nei dettagli. Il turnover? Ho tutti titolari, grandissimo rispetto e considerazione di tutti i giocatori. Loro hanno il dovere di mettermi in difficoltà, come stanno facendo. Ho qualche dubbio che scioglierò domattina. Di là ci sono ottimi giocatori e un ottimo allenatore che ho già incontrato a Roma. Dovremo farci trovare pronti con l’organizzazione e le qualità che abbiamo. Non ci sarà un’Inter o un Milan che aspetta. Sarà una partita aperta, molto sentita da ambo le società e le tifoserie. Dovremo essere bravi sui particolari. Abbiamo avuto noi e loro un’infrasettimanale contro un top club per cui bisognerà essere bravi a ragionare su tutti i 90 minuti. Noi ci sentiamo forti. Contro tutti e tutti. Ripeto ancora che quel che è stato è stato, guardiamo al presente e a questa partita estremamente difficile per noi. Ho sentito Fonseca che ha detto di aver visto una squadra che ha lavorato molto bene. Ha lavorato bene anche la mia. Penso sarà un derby corretto come tutti gli ultimi, vediamo cosa succede“.

Foto: Instagram Inter