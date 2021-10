Simone Inzaghi: “Sarà la gara del riscatto. Noi favoriti per lo scudetto? Se lo dice Allegri…”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della gara di domani contro la Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni: “Il campionato è agli inizi, è una gara importantissima tra due squadre molto competitive. Noi siamo consapevoli e avremo anche i nostri tifosi a fianco. Dovremo fare una grandissima gara. Allegri dice che siamo favoriti per lo scudetto? Se lo dice lui, un tecnico che stimo tanto, fa piacere. Io potrei dire lo stesso di loro, del Napoli, del Milan e non solo. Noi vogliamo essere protagonisti e cercheremo di fare del nostro meglio. Sarà la gara del riscatto? Penso di sì, è una partita molto importante al di là dei punti. Dopo Roma abbiamo parlato tanto, avevamo deciso che dalla prossima partita avremmo continuato a giocare se un nostro avversario fosse rimasto giù. La Lazio è organizzata e con giocatori di grande rapidità, domani abbiamo un’altra grandissima possibilità per reagire”.

Foto: Sito Inter