Simone Inzaghi: “Roma cinica, 2 tiri, 2 gol. Rinnovo? Sono fiducioso”

Intervistato da Dazn, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato del pesante ko nel derby contro la Roma.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto nettamente meglio il primo tempo, non siamo stati bravi nelle due occasioni con Luis Alberto e Milinkovic. Purtroppo abbiamo preso gol al loro primo tiro in porta, loro sono stati chirurgici e meglio di noi all’andata. Due tiri in porta due gol non mi era mai successo. Riguardo la Champions l’abbiamo persa a Firenze, chiaramente dispiace perché la squadra non meritava di andare a riposo sotto di un gol. Nel primo tempo potevamo avere un po’ di pazienza, il gol annullato a Muriqi forse c’è un braccio in fuorigioco. Poi abbiamo trovato un Fuzato super”.

Correa si è fatto male?

“Stamattina e oggi ha provato per rendersi disponibile, ha avuto un dolore al soleo prima della partita con il Parma e abbiamo perso un giocatore molto importante. Caicedo invece con un’infiltrazione ha giocato stasera”.

Per quanto riguarda il rinnovo?

“Sono ottimista. Con il presidente ed il direttore ci vedremo dopo queste tre partite, finiamo la stagione nel migliore dei modi”.

Foto: Twitter Lazio