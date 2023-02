Simone Inzaghi: “Rispetto il Milan. Lukaku ﻿sta crescendo. Skriniar non più capitano”

Simone Inzaghi ha presentato in conferenza la sfida con il Milan di domani sera . “Il derby è una partita sentitissima da tutti noi. Serviranno testa e cuore. Ci arriviamo pronti a dare tutto sul campo e contenti della qualificazione alla semifinale di Coppa Italia a cui penseremo ad aprile. Ne abbiamo giocati tanti e sono sempre diversi. Quelli di Coppa ci hanno permesso di vincere due trofei importanti. Quelli di campionato sono state delle delusioni per cui bisogna affrontarli con la giusta concentrazione cercando sempre di essere equilibrati perché si rischia di arrivare alla gara con tante energie mentali spese. Lukaku? E’ in crescendo, spero di portare tutti alla migliore condizione. Poi sono l’allenatore e cercherò di fare scelte funzionali alla partita. La differenza con il Milan? I dati sono chiari. L’anno scorso ci sono stati due punti di differenza e due ce ne sono quest’anno. Non mi aspetto comunque un Milan sottotono, anzi vorrà fare un grandissimo derby e li rispetto molto. Sappiamo che c’è questo distacco. L’ho detto prima che ogni punto è importantissimo per ogni obiettivo. Guardiamo solo ciò che accade all’Inter. Skriniar non sarà più il capitano ma se n’è parlato col ragazzo e la società tranquillamente. Il capitano è Handanovic, poi si scalerà in base alle presenze. A me preme la partita”.

Foto: Instagram Inzaghi