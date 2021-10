Simone Inzaghi: “Potevamo prendere gol solo in quel modo. L’arbitro a due metri aveva detto tutto a posto, poi è stato richiamato”

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha analizzato a Dazn il pareggio contro la Juventus.

Queste le parole del tecnico: “Dispiace, perchè la gara l’avevamo quasi portata in porto. ,Non abbiamo rischiato quasi nulla. Potevamo prendere gol solo in quel modo. L’arbitro a due metri aveva detto tutto a posto, poi è stato richiamato al VAR. Poi c’è stato il mio gesto, certamente non bello da vedere, ma poi in quei momenti concitati capita di non controllarti. C’è rammarico perchè abbiamo concesso quasi zero ad una squadra molto forte, che ha grandi giocatori che questa sera sono stati bloccati bene”.

Foto: Sito Inter