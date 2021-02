Simone Inzaghi: “Potevamo ottenere di più. Prima del rigore la gara era in nostro controllo”

A Sky Sport, Simone Inzaghi tecnico della Lazio, ha commentato la sconfitta dei suoi a San Siro contro l’Inter.

Queste le sue dichiarazioni: “C’è rammarico perché potevamo ottenere di più. Sapevamo che l’Inter avrebbe potuto fare la partita ha fatto, abbiamo tenuto bene il campo, fatto il doppio dei passaggi poi leggi il 3-1 e c’è rammarico. Loro si sono difesi bassi. Ho provato a mettere più fisicità perché faticavamo a trovare spazi. La squadra ha fatto una buona gara, ma potevamo ottenere molto di più”.

La marcatura su Lukaku è stata il punto debole:

“Non potevamo rinunciare a giocare a San Siro, e rinchiuderci nella nostra metà campo. Non potevamo far giocare Radu e ho sposato Acerbi, Hoedt e Parolo hanno fatto bene, Lukaku ha avuto la forza di abbassarsi, ripartire. Bisogna fargli i complimenti e li ho fatti alla nostra squadra. I ragazzi sono delusi, gli ho spiegato che quel rigore se lo rivedi venti volte puoi non darlo. I ragazzi sono amareggiati perché l’arbitro è andato deciso, poi a riguardarlo puoi darlo ma è stato preciso l’arbitro ad indirizzarla dopo 25 minuti. La squadra non lo ha accettato, a fine primo tempo, rivedendolo dopo 10 volte, non come ha fatto Fabbri, puoi darlo. Avrei voluto lo vedesse al VAR, e avrei voluto che sul terzo gol non lo prendessimo in ripartenza. Il rigore ha cambiato la partita, stavamo dominando, poi non c’è stata gara. C’è rammarico ma andiamo avanti”.

Perché non avete giocato più bassi?

“Perché volevo tenere Lautaro e Lukaku lontani. Venivamo da sei vittorie in cui abbiamo dominato sempre, col Milan se la rigiochiamo 5 volte non la perdiamo, e stasera abbiamo approccio bene. Dal rigore non abbiamo giocato con poca lucidità, non trovavamo spazio e ho messo due punte fisiche per cercare i cross”.

Foto: Twitter Lazio