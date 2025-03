Simone Inzaghi: “Non penso all’Atalanta. Domani gioca Sommer. Su Thuram e Lautaro…”

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Feyenoord. “Il mio stato d’animo è molto buono. Sono focalizzato sulla partita di domani serache all’andata abbiano battuto 2-0, ma la partita contro il Monza ci ricorda quanto tutte le gare siano complicate. Non penso al campionato e al prossimo impegno di Bergamo, farò rotazioni in base allo stato fisico dei giocatori. Lautaro e de Vrij? Ho buone sensazioni, vedrò se impiegarli o meno, mentre Zielinsi ha avuto un infortunio importante in un momento che non ci voleva. Stava crescendo molto, ci stava aiutando e lo aspetteremo come altri. Sto valutando anche Calhanoglu e Thuram.

Su Thuram posso dire che sta combattendo con un problema da oltre un mese, non riesce ad allenarsi come prima, sta giocando con antidolorifici e infiltrazioni. A Rotterdam ha fatto 60 minuti, sabato è partito dalla panchina e oggi ha fatto un discreto allenamento, valuterò. Davanti non c’è Correa e gli altri quattro dovrebbero essere tutti a disposizione, compreso Lautaro.

La corsa scudetto è uno stimolo, dobbiamo essere orgogliosi di quello che stiamo facendo. Due anni fa abbiamo chiuso la qualificazione Champions agli ottavi, ora si sono aggiunte due partite che a gennaio non ti consentono di fare dei conti. In più negli anni passati preparavi tre gare, andata e ritorno, con lo stesso avversario, in questa stagione ne abbiamo dovuto preparare otto diverse e non è semplice. Le rotazioni sono fondamentali, in questo momento ci sono venute a mancare soprattutto sugli esterni. Le mie 200 partite con l’Inter? Sono un grandissimo orgoglioso, ringrazio i calciatori che mi hanno dato la possibilità di farle in un club così prestigioso. Domani in porta giocherà Sommer, è con noi da un anno e mezzo e ha fatto grandissime cose. Martinez ha fatto molto bene e mi piacerebbe poter scegliere negli altri ruoli. Taremi sta cercando il gol, domani può essere un’ottima occasione per lui”.

Foto: Instagram Inzaghi