Simone Inzaghi: “Nervosismo per la penultima rimessa battuta 12 o 13 metri più avanti. Ma su Orsolini…”

Simone Inzaghi ha commentato a Sky la sconfitta dell’Inter a Bologna. “C’era nervosismo per la penultima rimessa, battuta 12 o 13 metri più avanti. Ma dovevamo essere più bravi sulla rimessa finale, siamo andati a saltare in due e abbiamo lasciato Orsolini da solo sul secondo palo. Il nervosismo non deve essere assolutamente un alibi, dovevamo essere più bravi, più convinti e non prendere gol sul secondo palo. La squadra ha tirato fuori tanto energie, dispiace averla persa in questo modo. Il Bologna? Molto preparato, ma anche l’Inter ha ribattuto colpo su colpo. Prendere un gol così fa male, il campionato non finisce a Bologna, abbiamo tanti obiettivi davanti, questo è il calcio e bisogna accettarlo. La squadra non ha accettato la sconfitta, hanno visto la rimessa battuta 12 metri avanti, ma sono già di professionista e capiranno che può esserci una svista e che bisognava difendere meglio. Sugli infortunati spero di avere presto Thuram, Zielinski e Dumfries. Bastoni e Mkhitaryan non ci saranno domenica contro la Roma e probabilmente giocheranno mercoledì sera contro il Milan”.

Foto: sito Inter