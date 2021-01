Simone Inzaghi: “Lulic sta recuperando, il nostro mercato dipende da lui”

Simone Inzaghi ha presentato in conferenza la sfida di Parma. “Sarà molto difficile, hanno cambiato allenatore, D’Aversa lo conosco bene e sa già dove mettere le mani. Abbiamo un po’ di ritardo in classifica ma c’è tempo. Contro la Fiorentina abbiamo fornito una grande prova di carattere, vincendo una partita non semplice. Problemi con Pereira? Non c’è bisogno di un chiarimento, lui avrebbe voluto dare un contributo diverso ma sono contento, sta cercando di ambientarsi velocemente. L’importanza di Lulic? E’ il nostro capitano, con me in quattro anni è mancato due volte. Il nostro mercato dipenderà molto da lui ma l’ho visto sulla strada del recupero”.

Foto: Twitter Lazio