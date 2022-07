Simone Inzaghi: “Lukaku ha un grande entusiasmo. Gli obiettivi non cambiano, l’Inter gioca sempre per vincere”

Intervistato da Dazn, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi ha parlato degli obiettivi per la prossima stagione dei nerazzurri.

Queste le sue parole: “Parlare di rivincita non direi, avrei messo una firma grandissima per la stagione che abbiamo fatto lo scorso anno. Abbiamo fatto molto molto bene, abbiamo giocato un gran calcio per gran parte della stagione. Per farla diventare una stagione stratosferica è mancato lo scudetto, per due punti, cercheremo di farlo quest’anno, sapendo che abbiamo delle rivali che vorranno fare lo stesso e che si sono rinforzate moltissimo. Lavoriamo dal 6 luglio con quell’obiettivo”.

Inter favorita: “È capitato lo scorso anno, dopo diverse cessioni non si parlava di Inter. Siamo stati bravi noi a giocare bene e vincere le partite e poi tutti indicavano l’Inter. Tante squadre hanno speso più dell’Inter negli ultimi due anni e avranno l’obiettivo scudetto”.

La carica di Zhang è un qualcosa in più?

“Avere una società vicina fa piacere, tutti i giorni ci supportano e cercano di non farci mancare niente”.

Com’è il gap con il Milan? “Ci siamo incontrati 4 volte tra Coppa e campionato, una vittoria a testa e due pareggi. Nelle coppe europee abbiamo fatto meglio noi, loro meglio in campionato. Hanno fatto qualcosa di straordinario”.