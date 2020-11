Simone Inzaghi: “La Lazio ha un grande cuore, risultato ampiamente meritato”

La corsa di Simone Inzaghi verso Caicedo, l’allenatore è stato il primo ad abbracciare l’attaccante dopo il pareggio all’ultimo respiro. Queste le sue dichiarazioni a Dazn:

“La mia esultanza? E’ stato un gesto istintivo, abbiamo fatto un ciclo incredibile con tutto quello che abbiamo vissuto. I ragazzi si sono superati e per questo l’esultanza è stata più spunta del solito. La Lazio ha fatto una grande partita e ha ampiamente meritato il risultato, anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni. Chi è entrato mi ha dato una grande mano, come mercoledì a San Pietroburgo. Adesso c’è la sosta, ci sono quindici giorni per lavorare nel migliore dei modi. Correa ha fatto una grande partita, ci ha aiutato in fase di non possesso, si è fatto sempre trovare nel posto giusto, con la postura del corpo nel migliore dei modi, per questo non mi sembrava il caso di sostituirlo. La Lazio ha un grandissimo cuore, adesso ci riposeremo e ci faremo trovare pronti. Caicedo è una grande attaccante e una grandissima persona, si è fatto volere bene da tutti già dopo cinque mesi. E’ il giocatore ideale per completare il reparto”.

Foto: Twitter Lazio