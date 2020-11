Simone Inzaghi: “Immobile l’ho trovato bene, è pronto. Spiace per Milinkovic”

Torna il campionato di Serie A, con la Lazio che domani sarà ospite del Crotone. In conferenza stampa ha parlato Simone Inzaghi. Queste le sue parole: “Ritrovo la squadra bene, recuperiamo diversi elementi e torniamo con la fiducia che ci era un pò mancata nelle ultime gare, che comunque avevamo affrontato al massimo. Immobile? L’ho ritrovato come l’avevo lasciato, con tanta voglia di giocare e di mettersi a disposizione della squadra. L’ho visto in discrete condizioni, anche se ha svolto soltanto due allenamenti con il gruppo. Muriqi l’ho visto solo oggi, domani mattina sceglierò l’undici migliore per il Crotone”.

Su Luis Alberto: “Sotto l’aspetto personale, è stata una settimana difficile per lui. A livello professionale ha lavorato molto bene e sono contento per lui. Sa che ha fatto una cavolata e verrà multato dalla società”.

È un momento cruciale per la stagione: “Sarà un mese molto intenso per noi e per le squadre che giocano in Champions. Sono dieci partite prima di Natale, tutte molto impegnative. Piano piano stiamo recuperando tutti. Oggi è rientrato Strakosha, anche se non credo ce la farà per il Crotone. Luiz Felipe è fuori, anche lui ha contratto il Covid dopo la partita con la Juventus”.

Assenza di Milinkovic: “C’è poco da dire, dispiace ma dobbiamo convivere con queste cose, anche tanti miei colleghi sono nella nostra stessa situazione. Anche Inter e Cagliari hanno avuto delle defezioni dopo questa sosta per le nazionali. Milinkovic ci mancherà, è completamente asintomatico, spero che torni il prima possibile”.

