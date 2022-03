Anche Simone Inzaghi ha commentato a Dazn il rigore non concesso al Torino per il contatto Belotti-Ranocchia: “C’è piede, palla, l’arbitro lì. La valutazione la deve fare lui, noi abbiamo già pagato a caro prezzo ma non ne voglio parlare. Ho già pagato con la squalifica dopo la Juve”.

FOTO: Sito Inter