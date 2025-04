Simone Inzaghi: “Il Milan può impensierire chiunque. Lautaro? Spero sabato a Parma”

Simone Inzaghi ha presentato in conferenza stampa il derby di andata di Coppa Italia in programma domani sera. “C’è grandissima voglia di fare un’ottima gara, sapendo che troveremo un avversario di qualità che quest’anno ha creato problemi non solo a noi. Soprattutto nel primo derby abbiamo avuto difficoltà, gli altri due sono stati equilibrati. Chi gioca tra Sommer e Martinez? Ho scelto, ma non l’ho ancora comunicato ai giocatori e preferisco dirlo prima a loro. Asllani è squalificato, torna Bastoni, dovrò valutare De Vrij, non avremo Taremi e saremo gli stessi di domenica con Bastoni in più e Asllani in meno. Noi avevamo l’obiettivo di arrivare in corsa per tutte le manifestazioni ad aprile, sappiamo che ora viene il difficile ma è un motivo di grande orgoglio essere dentro tutte le competizioni. Ci porteranno via tante energie fisiche e mentali, ma è quello che volevamo. Non ci voleva il contrattempo che ha avuto Taremi, senza Lautaro domani dovremo giocare con tre attaccanti, porteremo in panchina la punta della Primavera che oggi giocherà meno degli altri in Youth League. Lautaro penso di averlo a disposizione sabato a Parma, ma bisogna vedere giorno per giorno. Si fanno tabelle in testa, ma poi possono arrivare dei contrattempi. Il Milan è una squadra forte, di qualità, che può impensierire qualsiasi avversario. Ha avuto difficoltà nel corso della stagione, ma in una partita singola ha impensierito tutti, ci vorrà grandissima attenzione. Il derby di aprile rimarrà nei nostri cuori, abbiamo vinto lo scudetto, è stata una giornata indimenticabile. Frattesi? Aveva dimostrato già nell’ultimo periodo di stare bene, si è allenato in maniera continua e contro l’Udinese ha giocato un’ottima gara. Ha avuto un problema a un piede, vediamo oggi, speriamo sia tutto a posto, domenica l’ho dovuto cambiare per questo motivo altrimenti sarebbe rimasto in campo di più”.

Foto: Instagram Inter