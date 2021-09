Simone Inzaghi: “Grande reazione ad un pessimo inizio. Bravi a ribaltarla, potevamo fare più gol”

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato a DAZN dopo la vittoria in rimonta dei nerazzurri in casa della Fiorentina.

Queste le sue parole: “Nella prima mezzora abbiamo subito il ritmo della Fiorentina, poi l’ora successiva abbiamo dimostrato di essere in partita, facendo tre gol che potevano essere di più. Abbiamo fatto bene, da grande squadra”.

Sui gol su calci piazzati: “Abbiamo degli ottimi colpitori. Poi abbiamo Calhanoglu e Dimarco, all’occorrenza Brozovic, che sanno calciare bene. Abbiamo struttura ed è un elemento che dobbiamo sfruttare nel migliore dei modi. E’ una vittoria molto importante perché giocare su questo campo non è semplice in questo momento in cui c’è entusiasmo. Sono contento della reazione. Siamo andati sotto, ma la squadra non ha perso unità. Sono rientrati in campo nel migliore dei modi, come volevo vederli”.

Sulle sostituzioni: “Dzeko senz’altro, per Darmian stavamo vedendo con lo staff. Ho la fortuna di avere una rosa molto competitiva. Ho Sanchez che è tornato da dieci giorni, sta lavorando molto bene. A volte sono i momenti: nel momento in cui ho messo Perisic a fare la punta, e non lo faceva da un anno, lui fa gol. A volte dobbiamo seguire l’istinto”.

Sulla lotta scudetto: “Dopo quello che è successo in estate noi dobbiamo continuare. Ho avuto la fortuna di avere una società che ha perso tre pezzi importanti, Lukaku, Hakimi ed Eriksen, e non s’è abbattuta. Abbiamo lavorato, portando qui calciatori molto importanti e funzionali. Abbiamo fatto 4 vittorie e un pareggio e ora si parla dell’Inter, quest’estate se ne parlava meno”.

Foto: Sito Inter